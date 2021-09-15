Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «красно-белых» от «Легии».

«Начнем с того, что «Спартак» сейчас не в лучшем состоянии, будем откровенны. В таблице РПЛ команда далеко от призовых мест, в квалификации Лиги чемпионов «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике». Я лично от «Спартака» не ждал фееричной игры и победы. Я думал, что будет ничья, а в итоге они проиграли, ещё хуже. Как не было игры, не было чего-то интересного у «Спартака», так и продолжается. С «Химками» был единственный матч, где что-то можно было отметить. Команда далека от своего оптимального состояния.

Не думаю, что эта игра может стать последней для Витории у руля команды. Вряд ли сейчас будут делать какие-то скоропостижные выводы и произойдет увольнение. Уже много тренеров поменялось в «Спартаке» за последнее время. Если увольнять, то надо и неустойку платить. Я думаю, до конца первого круга главного тренера трогать не будут, а там уже будут смотреть, на каком месте будет команда в РПЛ и как будет выступать в Лиге Европы. Но как мы видим, в Лиге Европы нам ловить нечего. Дальше будет гораздо сложнее. «Наполи» и «Лестер» - команды намного класснее, нежели «Легия», - сказал Кечинов.