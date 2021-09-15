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Премьер-лига

Червиченко: «Да отстаньте от Витории, разве тренер не забил моменты?»

15 Сентября 2021 • 22:09 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно поражения московской команды в сегодняшнем матче против «Легии» в Лиге Европы. Чиновник затронул и кандидатуру наставника, став на защиту Руя Витории.

В интервью Rusfootball.info Червиченко сказал, что ему жалко главного тренера «красно-белых» из-за того, что болельщики и пресса каждый день отправляют его в отставку. «Да отстаньте вы уже от него! Разве тренер не забил моменты? Гоняли эту «Легию», пока были основные игроки на поле» - поделился специалист.

К тому же, Червиченко считает, что вышедший на замену Александр Ломовицкий не вписался в игру, чем «убил всю работу, которая была сделана до него».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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