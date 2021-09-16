Радимов - болельщикам «Спартака»: «В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на неудачный старт московского «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы. В первом матче подопечные Руя Витории потерпели поражение от варшавской «Легии» со счетом 0:1, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

«Мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Во втором туре группового этапа «красно-белые» на выезде встретятся с «Наполи». Поединок состоится в четверг, 30 сентября. Начало - 19:45 мск.