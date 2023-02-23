Впервые в истории сразу три итальянских клуба начали стадию плей-офф Лиги чемпионов с победы

1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов складывается успешно для представителей Серии А.

Начало положил «Милан», одолевший лондонский «Тоттенхэм» в домашнем матче (1:0) на прошлой неделе, вчера успеха добился «Наполи» (гостевая победа 2:0 над «Айнтрахтом»), а сегодня преуспел и «Интер», дожавший «Порту» на «Сан-Сиро» (1:0). По информации Opta, впервые в истории сразу трём итальянским командам удалось добиться победы в первом матче одной стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный поединок «Милана» против «Тоттенхэма» состоится 8 марта в Англии. «Интер» отправится в Португалию 14 марта, а «Наполи» примет «Айнтрахт» днём позднее.