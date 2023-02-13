​Пиоли ответил на вопрос о шансах «Милана» выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на пресс-конференции получил вопрос о шансах его команды выиграть Лигу чемпионов.

Во вторник, 14 февраля, «Милан» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Мы считаем, что у нас равные шансы на проход дальше с «Тоттенхэмом». Что касается победы в Лиге чемпионов, то выиграть этот турнир – наша мечта. Но сейчас бессмысленно об этом думать», - сказал Пиоли журналистам.

«Милан» и «Тоттенхэм» начнут матч Лиги чемпионов 14 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.