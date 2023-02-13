Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Пиоли ответил на вопрос о шансах «Милана» выиграть Лигу чемпионов

13 Февраля 2023 • 18:13 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.35 2 3.00
14.02 23:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на пресс-конференции получил вопрос о шансах его команды выиграть Лигу чемпионов.

Во вторник, 14 февраля, «Милан» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Мы считаем, что у нас равные шансы на проход дальше с «Тоттенхэмом». Что касается победы в Лиге чемпионов, то выиграть этот турнир – наша мечта. Но сейчас бессмысленно об этом думать», - сказал Пиоли журналистам.

«Милан» и «Тоттенхэм» начнут матч Лиги чемпионов 14 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
18:54 · Лига чемпионов
​Спаллетти: «Айнтрахт» так же силён, как и мы»
18:40 · Лига чемпионов
Почти все в сборе: «Бавария» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»
18:18 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Анчелотти, Конте и Спаллетти – легенды»
18:13 · Лига чемпионов
​Пиоли ответил на вопрос о шансах «Милана» выиграть Лигу чемпионов
17:59 · Лига чемпионов
​Пиоли поделился мыслями перед битвой с «Тоттенхэмом»
17:02 · Лига чемпионов
Защитник «Боруссии» Зюле: «Мы не считаем себя аутсайдерами в матче с «Челси»
16:43 · Лига чемпионов
​Мбаппе провёл в общей группе всю тренировку «ПСЖ», матч с «Баварией» - во вторник
15:05 · Лига чемпионов
​Губерниев выбрал главного фаворита Лиги чемпионов
14:24 · Лига чемпионов
«Чудеса выздоровления»: Мбаппе тренируется в общей группе перед матчем с «Баварией»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Грэм Поттер — о матче с «Боруссией»: «В плей-офф случиться может всё»
12:29 · Лига чемпионов
Назван главный судья матча «ПСЖ» - «Бавария»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы все хотим победить, включая болельщиков»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов» 2
12 Февраля
19:22 · Лига чемпионов
​Мбаппе имеет шансы сыграть с «Баварией»
18:19 · Лига чемпионов
​Два игрока «Милана» вернулись в строй перед матчем с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем