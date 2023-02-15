«Цифра вечера» - «Милан» вернулся в плей-офф Лиги чемпионов через 3262 дня

В своем первом после долгого перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм». Автором единственного гола стал испанец Браим Диас - испанский нападающий «Милана», он забил уже на седьмой минуте игры.

Как оказалось, «Милан» не выступал в плей-офф Лиги чемпионов почти целых десять лет, отсутствие «россонери» продлилось 3262 дня, с того момента, как команда в сезоне 2013/2014 проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 1:4.

Мадридцы впоследствии вышли в финал того турнира - и там проиграли «Реалу» (также мадридскому, разумеется), причем с тем же счетом, 1:4.