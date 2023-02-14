Ибрагимович: «У «Милана» отличная история в Лиге чемпионов, нужно верить в себя»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что думает о шансах команды в Лиге чемпионов.

В эти минуты коллектив Стефано Пиоли принимает в родных стенах лондонский «Тоттенхэм». Перед началом встречи Ибрагимович, отсутствующий в заявке на матч, дал интервью клубному каналу «россонери»: «Матчи Лиги чемпионов – это всегда особенное событие, что видно по болельщикам. Не все имеют шансы выиграть Лигу чемпионов, но всегда нужно наслаждаться моментом, сохраняя при этом концентрацию. Нельзя забывать, что «Милана» отличная история в этом турнире. В такой невероятной атмосфере, как на «Сан-Сиро», случиться может что угодно – надо лишь верить в себя», – сказал 41-летний швед.