Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Конте: «Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня»

13 Февраля 2023 • 23:01 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.30 2 3.05
Через 22 ч. 49 мин.

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рад вернуться в Милан.

14 февраля «шпоры» проведут выездной матч против «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня. Здесь я провёл два замечательных года, работая в «Интере». За этот период мы с клубом добились чего-то по-настоящему важного.

Наш соперник – действующий чемпион Италии, и мы осознаём, насколько будет непросто, ведь Серия А – сильный чемпионат. Нас ждёт напряжённый матч двух достойных команд», – цитирует журналист Альфредо Педулла итальянского специалиста.

Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Милана» состоится в Англии 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.02.23 в 23:00
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.30 2.80
Видео
14.02.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
2.36 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
13 Февраля
23:28 · Лига чемпионов
Конте рассказал, что думает о Пиоли
23:09 · Лига чемпионов
Салихамиджич оценил шансы «Баварии» в противостоянии с «ПСЖ»
23:01 · Лига чемпионов
Конте: «Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня»
22:51 · Лига чемпионов
Месси и «ПСЖ» возобновят переговоры после матча с «Баварией»
22:42 · Лига чемпионов
Кирьяков: «Жаль потерять в Лиге чемпионов и «ПСЖ», и «Баварию»
22:31 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Для СМИ Лига чемпионов всегда гораздо важнее Бундеслиги»
22:13 · Лига чемпионов
Коман: «Я не общался с Мбаппе перед матчем»
22:05 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Постараемся сделать всё, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар не касались мяча»
21:10 · Лига чемпионов
Галтье рассказал, от чего будет зависеть участие Мбаппе в матче с «Баварией»
21:06 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:54 · Лига чемпионов
Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:45 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:35 · Лига чемпионов
Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ» 1
20:34 · Лига чемпионов
Галтье: «Бавария» фаворит? Шансы на победу равны
Все новости
Рекомендуем