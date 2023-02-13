Конте: «Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рад вернуться в Милан.

14 февраля «шпоры» проведут выездной матч против «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня. Здесь я провёл два замечательных года, работая в «Интере». За этот период мы с клубом добились чего-то по-настоящему важного.

Наш соперник – действующий чемпион Италии, и мы осознаём, насколько будет непросто, ведь Серия А – сильный чемпионат. Нас ждёт напряжённый матч двух достойных команд», – цитирует журналист Альфредо Педулла итальянского специалиста.

Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Милана» состоится в Англии 8 марта.