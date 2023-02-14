Конте: «Мы должны адаптироваться и становиться сильнее, а не жаловаться»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями перед стартовым свистком.

Прямо сейчас «шпоры» проводят матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана», и незадолго до начала встречи наставник лондонцев высказался о проблемах с составом: «Мы испытываем серьёзные трудности, у нас много потерь, но с этим ничего не поделаешь – нужно смириться и работать. Мы попытаемся показать характер и извлечь из ситуации максимальную выгоду, а не плакать и жаловаться на неприятности», – сказал в беседе с BT Sport итальянский специалист.

Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Милана» состоится 8 марта в Англии.