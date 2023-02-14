Капелло: «Милан» испытывает проблемы, но «Тоттенхэм» также»

Уже сегодня вечером возобновляются матчи Лиги чемпионов, «Милану» предстоит сразиться с «Тоттенхэмом», и своими мыслями по этому поводу поделился бывший наставник «россонери» - Фабио Капелло. Он осознает сложности, которые переживает клуб, но, в то же время, обратил внимание на то, что и английский клуб также сейчас переживает не лучшие времена.

- В перерыве матча с «Торино» Пиоли дал игрокам по таблетке аспирина, потому что в первом тайме играло только «Торино». Но я следил за «Тоттенхэмом» также, и мне кажется, у них также есть проблемы, - цитирует слова Капелли итальянское новостное агентство ITASportPress.