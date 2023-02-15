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Лига чемпионов

Браим Диас: «Проделали отличную работу»

15 Февраля 2023 • 03:30 Комментировать
Милан
1:0
Тоттенхэм
окончен

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы. Автором единственного гола стал испанец Браим Диас - испанский нападающий «Милана». Он доволен проделанной работой, а также рад за болельщиков клуба.

- Я очень доволен, потому что мы проделали отличную работу. Мы выиграли у «Торино», и теперь снова смогли победить. Тифози тоже были на высоте, мы видели, что порадовали их, - цитирует слова Браима Диаса pianetamilan.it.

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Милан Браим Диас
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