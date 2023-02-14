Беннасер: «Сегодня я буду главным болельщиком «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поддержит свою команду со стороны.

Незадолго до начала матча стало известно, что Стефано Пиоли не станет рисковать здоровьем алжирца, поскольку тот не до конца восстановился после травмы. В сегодняшней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» 25-летний хавбек не примет участия.

«Очень жаль, что этим вечером я не смогу помочь команде, но я буду самым страстным болельщиком. Наша команда полна решимости и играет сердцем. Я верю в ребят. Вперёд, «Милан»!» – написал в социальных сетях Беннасер, отыгравший 27 матчей за «россонери» во всех турнирах нынешней кампании.