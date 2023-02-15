Тонали: «Сдержать Кейна было важнее всего»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы.

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали дал понять, что главной проблемой матча было надежно накрыть Гарри Кейна.

- Проблемой первого тайма была энергичность Кейна. Симон смог его накрыть, иногда приходилось фолить. Он был главной проблемой, потому что команда играла в основном на него. Так что он был главной целью, - цитирует слова Сандро Тонали pianetamilan.it.