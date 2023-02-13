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Лига чемпионов

​Пиоли поделился мыслями перед битвой с «Тоттенхэмом»

13 Февраля 2023 • 17:59 Комментировать
Милан
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Тоттенхэм
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14.02 23:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Если мы хотим рассчитывать на победу, но нам нужно показать высокий уровень интенсивности и технического качества. Мы подготовились к этому.

Нас ждёт сложная дуэль, но в 1/8 финала это неизбежно. Антонио Конте – отличный тренер. Он один из немногих коллег, которые позвонили мне, чтобы поздравить с чемпионством в прошлом сезоне.

Нам нужно стараться быть опасными и держать игру под контролем. Нужно быть компактными в обороне и эффективными в атаке.

«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» 1:4? А неделю назад они обыграли «Манчестер Сити». Нас ждёт большой матч», - сказал Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Стефано Пиоли
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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