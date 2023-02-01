​Ибрагимович надеется сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов

Из-за травмы колена Златан Ибрагимович ещё ни разу не выходил на поле в сезоне 2022/2023. Возвращение опытного шведского форварда в строй ожидалось в январе, но сроки были сдвинуты.

Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио, Златан Ибрагимович надеется вернуться на поле к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Эта игра пройдёт 14 февраля на «Сан-Сиро».

Златану Ибрагимовичу 41 год. Его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Всего за «Милан» в своей карьере Златан Ибрагимович провёл 159 матчей. В них форвард забил 92 гола и отдал 35 голевых передач.