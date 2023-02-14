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Лига чемпионов

Голкипер «Тоттенхэма» Форстер сыграет в ЛЧ 10 лет спустя

14 Февраля 2023 • 22:54 Комментировать
Милан
1:0
Тоттенхэм
1 2.45 X 3.30 2 3.15
1-й тайм

Сегодня в жизни опытного голкипера «Тоттенхэма» Фрэйзера Форстера знаменательный день – 34-летний англичанин сыграет в Лиге чемпионов спустя 3 352 дня. Его последнее появление на поле в ЛЧ значилось декабрём 2013 года, когда он вышел на игру в составе шотландского «Селтика».

Напомним, что основной голкипер «шпор» Уго Льорис игру пропускает из-за травмы, поэтому Форстер был вынужден его заменить. Опытный англичанин пополнил «Тоттенхэм» недавно – прошлым летом, до этого он выступал за «Саутгемптон».

Противостояние «Милана» и «Тоттенхэма» вот-вот начнётся, следите за ходом поединка в трансляции на портале Liveresult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Фрэйзер Форстер
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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