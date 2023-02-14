Голкипер «Тоттенхэма» Форстер сыграет в ЛЧ 10 лет спустя

Сегодня в жизни опытного голкипера «Тоттенхэма» Фрэйзера Форстера знаменательный день – 34-летний англичанин сыграет в Лиге чемпионов спустя 3 352 дня. Его последнее появление на поле в ЛЧ значилось декабрём 2013 года, когда он вышел на игру в составе шотландского «Селтика».

Напомним, что основной голкипер «шпор» Уго Льорис игру пропускает из-за травмы, поэтому Форстер был вынужден его заменить. Опытный англичанин пополнил «Тоттенхэм» недавно – прошлым летом, до этого он выступал за «Саутгемптон».

Противостояние «Милана» и «Тоттенхэма» вот-вот начнётся, следите за ходом поединка в трансляции на портале Liveresult.