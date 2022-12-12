​Калабрия: «Тоттенхэм» опережает «Милан» на европейском уровне»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался об английском «Тоттенхэме». Командам предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они опережают нас на европейском уровне. Но мы хотим двигаться вперёд и с нетерпением ждём встречи с ними», - высказался Калабрия в ходе интервью для Sky Sport Italia.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт в Италии 14 февраля. Ответная же встреча запланирована на 8 марта.

Давиде Калабрия всю свою карьеру проводит в «Милане». За первую команду «россонери» защитник сыграл 193 матча, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.