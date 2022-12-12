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Лига чемпионов

​Калабрия: «Тоттенхэм» опережает «Милан» на европейском уровне»

12 Декабря 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.25 X 3.30 2 3.25
14.02 23:00

Защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался об английском «Тоттенхэме». Командам предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они опережают нас на европейском уровне. Но мы хотим двигаться вперёд и с нетерпением ждём встречи с ними», - высказался Калабрия в ходе интервью для Sky Sport Italia.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт в Италии 14 февраля. Ответная же встреча запланирована на 8 марта.

Давиде Калабрия всю свою карьеру проводит в «Милане». За первую команду «россонери» защитник сыграл 193 матча, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Давиде Калабрия
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (1)
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panda_pazzo
12 Декабря 2022 в 22:27
Раскатайте петушар!!!
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