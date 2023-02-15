Конте прокомментировал свист в свой адрес на «Сан-Сиро»

В своем первом после долгого перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм». После игры наставника английского клуба Антонио Конте спросили о том, не расстроен ли он тем, что его освистали поклонники «Милана», итальянский специалист ответил, что он понимает причину, так как в прошлом работал с такими клубами, как «Ювентус» и, тем более, «Интер».

- Это часть матча, фанаты - они такие. Надо принимать это, ведь я никогда не играл за «Милан», не тренировал клуб. Я играл в «Ювентусе», тренировал «Интер», так что все понимаю, это противостояние, - цитирует слова Конте fcinter1908.it.