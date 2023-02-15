Тшау: «Прекрасный момент»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», а Малик Тшау отыграл весь матч с самого начала до самого конца. После игры он прокомментировал победу, а также свой личный прогресс.

- Прекрасный момент, прекрасная победа, я счастлив. Конечно, впереди второй матч, но важно продолжить играть в такой же манере. Мне было нелегко адаптироваться к игре «Милана», но сейчас это постепенно происходит, шаг за шагом. Я счастлив. Мы не должны никого бояться в Лондоне, - цитирует слова Малика Тшау pianetamilan.it.