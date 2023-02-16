Пануччи: «Милан» предстал командой»

В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» итальянский клуб заработал победу благодаря голу Браима Диаса. Игру команды, которая выходит из напряженного кризиса, прокомментировал бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи. Он рад тому, что «Милан» сыграл как единая команда. Напомним, что судьбу игры решил лишь один гол.

- «Милан» действовал как команда. Я видел сфокусированную и сконцентрированную команду на протяжении всей игры. Сыграли интеллигентный матч. Не самая красивая игра, но, как мне кажется, «Милан» выздоравливает, - цитирует слова бывшего игрока pianetamilan.it.