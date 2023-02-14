Диас забил самый быстрый гол «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов со времён Роналдиньо

«Милан» быстро открыл счёт в противостоянии с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «россонери» Браим Диас нанёс точный удар уже на шестой минуте и 24-й секунде встречи, забив самый быстрый гол «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов за 13 лет, отмечает Opta. В феврале 2010 года знаменитый бразилец Роналдиньо отличился в матче против «Манчестер Юнайтед» уже на второй минуте и 11-й секунде.

Для Браима Диаса сегодняшний гол стал пятым в нынешнем сезоне и первым в Лиге чемпионов. 23-летний хавбек, напомним, арендован у мадридского «Реала».

Ответная встреча «Тоттенхэма» с «Миланом» состоится в столице Англии 8 марта.