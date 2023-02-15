Скипп: «Исполнил свою детскую мечту»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы, ведь впереди ответный матч. Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп прокомментировал прошедший поединок.

- Я наслаждался каждой минутой матча, хотя его результат оказался не совсем таким, каким мы хотели. Но впереди еще второй раунд, так что надо смотреть на вещи оптимистично. Я дебютировал в Лиге чемпионов, о чем мечтал с детства. Начало матча было сложным, мы быстро пропустили, хотя могли избежать этого. Но, повторю, есть второй матч, - цитирует слова игрока BT Sport.