Антонини: «Боюсь, что «Тоттенхэм» снесёт «Милан»

Бывший футболист «Милана» Лука Антонини опасается, что итальянской стороне не удастся справиться с лондонским «Тоттенхэмом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, особенно после того, как лондонцы проиграли в своем чемпионате со счетом 1:4 «Лестеру». Антонини считает, что после такой неудачи «Тоттенхэм» из кожи вон вылезет, чтобы отыграться.

- «Тоттенхэм» потерпел чувствительную неудачу в матче с «Лестером», и я думаю, что это нехорошо для «Милана». Его игроки получили такой нагоняй от Конте (а я хорошо знаю его), что сейчас, боюсь, они выйдут на поле и снесут с него «Милан», - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.