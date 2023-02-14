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Антонини: «Боюсь, что «Тоттенхэм» снесёт «Милан»

14 Февраля 2023 • 07:40 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.30 2 3.05
Через 15 ч. 6 мин.

Бывший футболист «Милана» Лука Антонини опасается, что итальянской стороне не удастся справиться с лондонским «Тоттенхэмом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, особенно после того, как лондонцы проиграли в своем чемпионате со счетом 1:4 «Лестеру». Антонини считает, что после такой неудачи «Тоттенхэм» из кожи вон вылезет, чтобы отыграться.

- «Тоттенхэм» потерпел чувствительную неудачу в матче с «Лестером», и я думаю, что это нехорошо для «Милана». Его игроки получили такой нагоняй от Конте (а я хорошо знаю его), что сейчас, боюсь, они выйдут на поле и снесут с него «Милан», - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.

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Милан Тоттенхэм Лука Антонини
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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