Мальдини: «Предлагаем болельщикам золотую середину»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, какие у него ожидания от матча с «Тоттенхэмом», который проходит в настоящий момент. Речь идет о поединке плей-офф Лиги чемпионов, в который «Милан» вернулся после одиннадцатилетней паузы.

- Я рад за нашу публику, которая поддерживала нас самым верным образом все эти годы. Мы нашли симбиоз, предлагаем фанам золотую середину между тем, что запланировали, и тем, что уже дали, на данный момент, - описал проделанную работу Мальдини, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Тоттенхэмом» в рамках плей-офф Лиги чемпионов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.