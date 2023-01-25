Аршавин: «Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России»

Бывший российский форвард Андрей Аршавин отреагировал на перенос матча за Суперкубок УЕФА 2023 из Казани в Афины.

«Вообще ничего экстраординарного не произошло. Если мы не участвуем в еврокубках, то и проводить Суперкубок никто не дал бы права», - цитирует эксперта «Матч-ТВ».

Аршавин добавил, что очень странно, что это решение вынесли лишь сейчас, а не в прошлом году.

«Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России», - добавил Аршавин.

За трофей сразятся победитель Лиги чемпионов УЕФА и победитель Лиги Европы УЕФА в текущем сезоне. Действующий обладатель Суперкубка – мадридский «Реал».