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Чемпионат Италии. Серия А

​Меньян не сыграет в первом матче против «Тоттенхэма»

08 Февраля 2023 • 12:12 Комментировать
Милан
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Тоттенхэм
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14.02 23:00

Голкипер «Милана» Майк Меньян до сих пор не восстановился после травмы. Француз не сыграет против «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, о чём в среду было написано в свежем выпуске La Gazzetta dello Sport.

Скорее всего, Майк Меньян сможет вернуться на поле в марте. При этом точные сроки восстановления 27-летнего вратаря пока не называются.

В сезоне 2022/2023 Майк Меньян провёл за «Милан» только девять матчей. Голкипер числится в лазарете «россонери» с сентября.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт на «Сан-Сиро» во вторник, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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