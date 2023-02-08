​Меньян не сыграет в первом матче против «Тоттенхэма»

Голкипер «Милана» Майк Меньян до сих пор не восстановился после травмы. Француз не сыграет против «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, о чём в среду было написано в свежем выпуске La Gazzetta dello Sport.

Скорее всего, Майк Меньян сможет вернуться на поле в марте. При этом точные сроки восстановления 27-летнего вратаря пока не называются.

В сезоне 2022/2023 Майк Меньян провёл за «Милан» только девять матчей. Голкипер числится в лазарете «россонери» с сентября.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт на «Сан-Сиро» во вторник, 14 февраля.