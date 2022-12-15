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Мальдини: «Лига чемпионов – главная цель для «Милана»

15 Декабря 2022 • 21:52 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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14.02 23:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне.

«Россонери» впервые за долгие годы добрались до 1/8 финала самого престижного еврокубка, где сыграют против лондонского «Тоттенхэма». Матчи пройдут в феврале и марте.

«Нам предстоят очень напряжённые месяцы, и нас, надеюсь, оставят проблемы с травмами. «Милан» должен претендовать на победу во всех турнирах, в которых принимает участие, но самая важная цель для нас – Лига чемпионов. Мы знаем, насколько сильна конкуренция в этом турнире, нужно идти к цели шаг за шагом. Матчи против «Тоттенхэма» покажут, может ли «Милан» быть конкурентоспособным на самом высоком уровне», – заявил Мальдини в интервью официальному каналу «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Лига Чемпионов Паоло Мальдини
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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