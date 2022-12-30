​Пиоли: «Противостояние с «Тоттенхэмом» будет захватывающим»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о противостоянии с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, это будет очень важное и захватывающее противостояние. Отчасти потому, что с момента участия «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошло много времени, а отчасти потому, что нам будет противостоять великая команда под руководством великого тренера», - рассказал Пиоли в ходе интервью для Sportmediaset.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт в Италии 14 февраля. Ответная встреча состоится в Англии 8 марта.