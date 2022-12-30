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Лига чемпионов

​Пиоли: «Противостояние с «Тоттенхэмом» будет захватывающим»

30 Декабря 2022 • 17:09 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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14.02 23:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о противостоянии с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, это будет очень важное и захватывающее противостояние. Отчасти потому, что с момента участия «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошло много времени, а отчасти потому, что нам будет противостоять великая команда под руководством великого тренера», - рассказал Пиоли в ходе интервью для Sportmediaset.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт в Италии 14 февраля. Ответная встреча состоится в Англии 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Стефано Пиоли
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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