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Лига чемпионов

Беннасер не сыграет с «Тоттенхэмом»

14 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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Через 2 ч. 59 мин.

Полузащитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом». Об этом сообщил главный тренер «красно-чёрных» Стефано Пиоли.

«Он тренировался с нами, но он не готов на сто процентов, мы не можем рисковать. Его там [на матче с «Тоттенхэмом»] не будет», - приводит слова специалиста Tuttomercatoweb.

Противостояние между пятой командой Италии и пятой командой Англии состоится сегодня, 14 февраля. Главный судья поединка даст свисток к началу игры в 23:00.

25-летний спортсмен выступает за миланский коллектив с лета 2019 года.

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Милан Тоттенхэм Лига Чемпионов Стефано Пиоли Исмаэль Беннасер травмы
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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