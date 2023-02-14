Беннасер не сыграет с «Тоттенхэмом»

Полузащитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом». Об этом сообщил главный тренер «красно-чёрных» Стефано Пиоли.

«Он тренировался с нами, но он не готов на сто процентов, мы не можем рисковать. Его там [на матче с «Тоттенхэмом»] не будет», - приводит слова специалиста Tuttomercatoweb.

Противостояние между пятой командой Италии и пятой командой Англии состоится сегодня, 14 февраля. Главный судья поединка даст свисток к началу игры в 23:00.

25-летний спортсмен выступает за миланский коллектив с лета 2019 года.