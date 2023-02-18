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Лига чемпионов

Шевченко считает, что четвертьфинал Лиги чемпионов станет успехом для «Милана»

18 Февраля 2023 • 09:51 Комментировать
Милан
1:0
Тоттенхэм
окончен

Бывший бомбардир «Милана» Андрей Шевченко считает, что «Тоттенхэм» является вполне проходимым соперником для «россонери» - такие выводы он сделал по первому матчу, состоявшемуся между этими командами в минувший вторник. «Милан», напомним, победил, но с минимальным счетом. Шевченко считает, что выход в четвертьфинал возможен, и он станет большим успехом для клуба.

- Учитывая результат первого матча, считаю, что шансы на продолжение борьбы есть. Конечно, дома англичане играют в другом ритме, но команда Пиоли, уверен, все равно сможет решить задачу, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Тоттенхэм
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