Шевченко считает, что четвертьфинал Лиги чемпионов станет успехом для «Милана»

Бывший бомбардир «Милана» Андрей Шевченко считает, что «Тоттенхэм» является вполне проходимым соперником для «россонери» - такие выводы он сделал по первому матчу, состоявшемуся между этими командами в минувший вторник. «Милан», напомним, победил, но с минимальным счетом. Шевченко считает, что выход в четвертьфинал возможен, и он станет большим успехом для клуба.

- Учитывая результат первого матча, считаю, что шансы на продолжение борьбы есть. Конечно, дома англичане играют в другом ритме, но команда Пиоли, уверен, все равно сможет решить задачу, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.