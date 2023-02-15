Невин: «Никогда не видел столь плотной опеки Кейна»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы. Лидер «Тоттенхэма», Гарри Кейн, старался помочь своей команде, но не сумел. Бывший английский футболист Пэт Невин заявил, что никогда не видел столь плотной опеки Кейна.

- Никогда не видел такой плотной опеки Гарри Кейна. Кьяер держал его за футболку, толкал его, зажимал его. Жаль, потому что Кейн так и не получил шанса, - цитирует слова бывшего игрока BBC Sport.