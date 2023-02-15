Калюлю: «Победы дарят уверенность в себе»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы. Защитник «Милана» Пьер Калюлю доволен итогами игры, он дал понять, что такие победы дарят футболистам уверенность в своих силах.

- Победы помогают команде и приносят уверенность в своих силах. Сегодня все сделали максимум возможного. У нас были шансы и второй, и третий гол, но, в любом случае, надо относиться к добытому результату положительно, никак иначе, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.