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Лига чемпионов

Кулушевски: «Милан» очень силён, нам будет непросто»

14 Февраля 2023 • 00:23 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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Через 21 ч. 18 мин.

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мыслями о предстоящей встрече с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

14 февраля команды проведут первый матч, который состоится на «Сан-Сиро».

«Самое трудное в футболе – сохранять предельный настрой от матча к матчу, – заявил Кулушевски, чья команда крупно уступила «Лестеру» (1:4) после победы над «Манчестер Сити» (1:0). – В Премьер-лиге сразу наказывают за подобные просчёты. Завтра нас ждёт трудный матч против очень сильного соперника, мы должны сохранять максимальную готовность. Нам следует лучше проявлять себя в непростые моменты», – цитирует Football Italia экс-игрока «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Деян Кулушевски
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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