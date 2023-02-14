Кулушевски: «Милан» очень силён, нам будет непросто»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мыслями о предстоящей встрече с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

14 февраля команды проведут первый матч, который состоится на «Сан-Сиро».

«Самое трудное в футболе – сохранять предельный настрой от матча к матчу, – заявил Кулушевски, чья команда крупно уступила «Лестеру» (1:4) после победы над «Манчестер Сити» (1:0). – В Премьер-лиге сразу наказывают за подобные просчёты. Завтра нас ждёт трудный матч против очень сильного соперника, мы должны сохранять максимальную готовность. Нам следует лучше проявлять себя в непростые моменты», – цитирует Football Italia экс-игрока «Ювентуса».