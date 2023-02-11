Тео Эрнандес: «Мы хотим одержать победу над «Тоттенхэмом»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Мы хотим одержать победу. Понимаем, что это будет тяжелый матч, но мы обязаны хорошо подготовиться за эти несколько дней, чтобы быть готовыми к игре на все сто процентов», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.

В текущем сезоне 25-летний француз принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

Первый матч между «Миланом» и «Тоттенхэмом» состоится 14 февраля, начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.