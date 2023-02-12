​Два игрока «Милана» вернулись в строй перед матчем с «Тоттенхэмом»

«Милан» готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Антонио Витиелло, в воскресенье к тренировкам в общей группе вернулись защитник Фикайо Томори и полузащитник Исмаэль Беннасер. Это хорошие новости для «россонери».

Фикайо Томори получил мышечную травму в игре против «Лацио» 24 января и с тех пор на поле не выходил. Исмаэль Беннасер, в свою очередь, пропустил два последних матча чемпионата Италии из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

«Милан» будет принимать «Тоттенхэм» во вторник, 14 февраля.