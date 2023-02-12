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Лига чемпионов

​Два игрока «Милана» вернулись в строй перед матчем с «Тоттенхэмом»

12 Февраля 2023 • 18:19 Комментировать
Милан
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Тоттенхэм
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14.02 23:00

«Милан» готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Антонио Витиелло, в воскресенье к тренировкам в общей группе вернулись защитник Фикайо Томори и полузащитник Исмаэль Беннасер. Это хорошие новости для «россонери».

Фикайо Томори получил мышечную травму в игре против «Лацио» 24 января и с тех пор на поле не выходил. Исмаэль Беннасер, в свою очередь, пропустил два последних матча чемпионата Италии из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

«Милан» будет принимать «Тоттенхэм» во вторник, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер Фикайо Томори
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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