Бывший нападающий «Милана» Джанни Командини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «россонери» и «Тоттенхэмом».

- Отказываюсь считать «Тоттенхэм» фаворитом в этой паре. Я настроен оптимистически, «Милан» недавно пережил неудачную полосу, но команда выиграла у «Торино», это очень сильно заряжает ментально. Надеюсь, что к ответной игре успеет выздороветь Меньян, его очень сильно не хватает. Если бы не его травма, у команды бы не было таких проблем, с ним все футболисты чувствуют себя увереннее и играют лучше, чем без него.

- Какие ожидания от этой игры?

- Верю в победу «Милана». Наверняка матч будет результативным, обе команды имеют проблемы в защите. Для «Тоттенхэма» большой проблемой стала травма Бентанкура, в центре поля у «Милана» будет преимущество, мне понравилось, как Крунич и Тоналли играли с «Торино», — сказал Командини.