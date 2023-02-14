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Лига чемпионов

Командини: Я не считаю «Тоттенхэм» фаворитом в матче с «Миланом» эксклюзив

14 Февраля 2023 • 16:58 Комментировать
Милан
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Тоттенхэм
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Через 5 ч. 43 мин.

Бывший нападающий «Милана» Джанни Командини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «россонери» и «Тоттенхэмом».

- Отказываюсь считать «Тоттенхэм» фаворитом в этой паре. Я настроен оптимистически, «Милан» недавно пережил неудачную полосу, но команда выиграла у «Торино», это очень сильно заряжает ментально. Надеюсь, что к ответной игре успеет выздороветь Меньян, его очень сильно не хватает. Если бы не его травма, у команды бы не было таких проблем, с ним все футболисты чувствуют себя увереннее и играют лучше, чем без него.

- Какие ожидания от этой игры?

- Верю в победу «Милана». Наверняка матч будет результативным, обе команды имеют проблемы в защите. Для «Тоттенхэма» большой проблемой стала травма Бентанкура, в центре поля у «Милана» будет преимущество, мне понравилось, как Крунич и Тоналли играли с «Торино», — сказал Командини.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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