Конте: «Для успеха в Лиге чемпионов необходима удача»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил шансы своей команды в противостоянии с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник «шпоры» сыграют против действующих чемпионов Италии в гостях. Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне.

«Здесь не может быть фаворита, – считает Конте. – Турниры на выбывание очень коротки, поэтому многое решают удача и текущее состояние команды. В этом плане играть в чемпионате проще – всегда есть время на исправление ошибок. В Лиге чемпионов вам будет очень трудно, если вы подходите к матчам не в лучшей форме и не в оптимальном составе. Без определённой доли удачи здесь не преуспеть», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Тоттенхэма».