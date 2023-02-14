«Милан» объявил состав на игру с «Тоттенхэмом»

В Европе возобновляются матчи самого престижного клубного турнира Старого Света, Лиги чемпионов, «Милану» предстоит сразиться с лондонским «Тоттенхэмом», и накануне игры наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды.

«Милан»: Татарушану, Калюлю, Кьяер, Тшау, Салемакерс, Тонали, Крунич, Тео Эрнандес, Браим Диас, Жиру, Леау.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Ленгле, Ройял, Сарр, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. Следить за событиями игры между «Миланом» и «Тоттенхэмом» в рамках плей-офф Лиги чемпионов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.