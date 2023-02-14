Мальдини: «Милан» действительно чуть болен сейчас»

Технический и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини, всю карьеру отыгравший в этом клубе, признал, что сейчас «Милан» «чуть болен», по отношению к той команде, которая выиграла в прошлом сезоне чемпионский титул.

- У нас много травм, но и у других команд они тоже есть. Я бы сказал, что сейчас «Милан» чуть болен, по отношению к команде прошлого сезона, выигравшей чемпионский титул, - цитирует слова pianetamilan.it.

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