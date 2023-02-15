Браим Диас - самый молодой автор гола в плей-офф ЛЧ за «Милан» за последние почти 20 лет

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм». Автором единственного гола стал испанец Браим Диас - испанский нападающий «Милана», он забил уже на седьмой минуте игры.

Как выяснилось, Браим Диас стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов за «Милан» за последние почти двадцать лет. Сейчас ему 23 года и 195 дней. В марте 2004 года бразилец Рикардо Кака забил два мяча в ворота испанского «Депортиво», это было в четвертьфинале турнира, а будущему обладателю «Золотого мяча» на тот момент был 21 год 336 дней.