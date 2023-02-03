«Милан» исключил Ибрагимовича из списка заявленных на плей-офф Лиги чемпионов игроков

Мы уже сообщали о том, что Златан Ибрагимович надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», но этому не суждено будет сбыться - клуб опубликовал список заявленных на матчи игроков, в котором шведского нападающего нет.

И это означает, что он в принципе не сможет сыграть в турнире, даже если «Милан» пройдет англичан и выйдет в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Причина не сообщается, но это может быть связано как с травмой, так и с планами с окончанием карьеры.

Также в списке заявленных на Лигу чемпионов игроков нет Сержиньо Деста - его место отдано Малику Тшау.