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Лига чемпионов

«Милан» исключил Ибрагимовича из списка заявленных на плей-офф Лиги чемпионов игроков

03 Февраля 2023 • 03:38 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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14.02 23:00

Мы уже сообщали о том, что Златан Ибрагимович надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», но этому не суждено будет сбыться - клуб опубликовал список заявленных на матчи игроков, в котором шведского нападающего нет.

И это означает, что он в принципе не сможет сыграть в турнире, даже если «Милан» пройдет англичан и выйдет в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Причина не сообщается, но это может быть связано как с травмой, так и с планами с окончанием карьеры.

Также в списке заявленных на Лигу чемпионов игроков нет Сержиньо Деста - его место отдано Малику Тшау.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Малик Тшау
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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