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Лига чемпионов

Пиоли выиграл первый раунд у Конте: Быстрый гол Браима Диаса принёс «Милану» скромную победу над «Тоттенхэмом»

15 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать (2)
Милан
1:0
Тоттенхэм
окончен

«Милан» и «Тоттенхэм» одними из первых вступили в борьбу за стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Милан1:0Тоттенхэм
(1:0) Диас Браим7'  
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерКьяер СимонТиав МаликСалемакерс Алексис 77' (Де Кетеларе Шарль ( 77') Эрнандес Тео  90'Крунич РадеТонали Сандро  80' 86' (Побега Томмазо ( 86') Диас Браим 77' (Мессьяс Жуниор ( 77') Леау Рафаэл 90' (Ребич Анте ( 90') Жиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеОриги ДивокМиранте АнтониоКалабрия ДавидеНава Лапо
Форстер ФрейзерРомеро Кристиан  48'Дайер Эрик  63'Ленгле Клеман 81' (Дэвис Бен ( 81') Эмерсон ЖуниорПеришич ИванСкипп ОливерСарр Пап МатарКулушевски Деян 70' (Ришарлисон ( 70') Хын-Мин Сон 81' (Данджума Арно ( 81') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСанчес ДавинсонУайтмэн ЭлфиДевайн АлфиПорро ПедроЛукас МоураОстин Брендон
14 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

На «Сан-Сиро» встретились команды, каждая из которых на внутренней арене имеет некоторые проблемы и занимает текущее пятое место в своём национальном чемпионате. «Милан» идёт чуть ниже лигочемпионской зоны турнирной таблицы в Италии, а «Тоттенхэм» – в Англии. В качестве фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов они тоже не рассматриваются, но пройти кому-нибудь из них в полуфинал турнира вполне реально. А там и до финала рукой подать – «шпоры» ведь уже пробирались в решающий матч Лиги чемпионов в 2019 году, где, правда, ничего не смогли поделать с «Ливерпулем».

В начале седьмой минуты, казалось бы, ничего не предвещало гола в какие-либо ворота, однако «россонери» сообразили-таки забитый мяч. Тео Эрнандес на левом фланге выиграл верховую борьбу у упавшего на газон Ромеро и продвинулся со смещением к лицевой линии, после чего с рикошетом от Дайера доставил сферу во вратарскую (можно сказать, что и пробил по воротам). Форстер отразил мяч перед собой, а на добивании оказался Браим Диас, пусть и неловко, но затолкавший круглого в ворота (1:0).

Выход вперёд в счёте позволил «красно-чёрным» сосредоточиться на обороне, и это у них неплохо получалось до конечных минут первого тайма. Разбивали игру на эпизоды и медицинские паузы. Однако перед перерывом начали звучать для миланцев тревожные звоночки в обороне. Там и Кейн хлопнул мяч в перекладину, и ещё ряд непростых ситуаций возникли у штрафной «россонери». Да, трижды на маленьком отрезке времени игроки «Тоттенхэма» попадали в офсайды, но это же были именно тревожные звоночки для Стефано Пиоли, чтобы он в нужном ключе пообщался со своими подопечными в перерыве.

Миланцам удалось скрепить свои построения, и вторую половину матча они начали, не прижимаясь излишне к своим воротам. Ну а в целом игра проходила долгое время совсем без моментов, что, конечно, было на руку хозяйской команде. Секунда за секундой, минута за минутой таяли минуты этой встречи. Естественно, пришло время замен, и Конте бросил в игру Ришарлисона, который быстро получил в своё распоряжение полумомент, но нанёс заблокированный удар. А дальше вдруг «Милан» обострил впереди обстановку двумя стопроцентными шансами. Только что вышедший на замену де Кетеларе из опасной позиции после скидки Жиру заработал лишь угловой, тогда как Тиав, откликнувшийся на подачу Леау, головой пробил очень-очень рядом с левой штангой. В последнюю 15-минутку никакого штурма чужих ворот у «Тоттенхэма» не получилось, и он был вынужден признать поражение с минимальным счётом. Теперь «шпоры» постараются всё исправить в ответном домашнем матче 8 марта.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
15 Февраля 2023 в 01:25
Игра была равна...
160si
15 Февраля 2023 в 01:05
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
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