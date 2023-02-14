Пиоли: «Наша новая система даёт больше свободы Леау»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выбор состава на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Считалось, что переход на формацию без чистых вингеров может негативно сказаться на перспективах Рафаэла Леау, однако рулевой «россонери» считает иначе: «В нашей новой системе у Леау больше свободы. От него требуется как связывать игру, так и творить, и у него есть всё необходимое, чтобы справиться с задачей. Ему предоставлена свобода движения», – поведал Пиоли, также высказавшийся о матче: «Мы подошли к игре с отличным настроем. Наша задача – играть так, как мы умеем, бороться за каждый мяч», – цитирует Football Italia Пиоли.