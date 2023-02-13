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Лига чемпионов

Конте рассказал, что думает о Пиоли

13 Февраля 2023 • 23:28 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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Через 22 ч. 45 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями о работе Стефано Пиоли в преддверии матча с его «Миланом».

Команды встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч противостояния пройдёт в Италии 14 февраля.

«Пиоли заслуживает огромного уважения. Он проделал очень долгий путь, прежде чем добился триумфа в Серии А, и ему нужно отдать должное. Думаю, он заслужил признания гораздо раньше, чем получил его. То, чего добился Стефано с «Миланом» в прошлом сезоне, – это невероятно. Я отправил ему сообщение с поздравлением, как только смог, а затем вновь поздравил его уже лично при первой встрече», – сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Антонио Конте Стефано Пиоли
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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