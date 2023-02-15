Пануччи оценил победу «Милана» над «Тоттенхэмом»

Бывший защитник сборной Италии и мадридского «Реала» Кристиан Пануччи высказался о результате поединка между «Миланом» и лондонским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Россонери» отпраздновали победу со счетом 1:0.

«Милан» показал грамотный футбол как в нападении, так и в защите. Подопечные Пиоли отлично действовали в каждом эпизоде. Они снижали темп игры, когда того требовала ситуация, особенно после перерыва», - приводит слова Кристиана пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный поединок между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится в Лондоне 8 матча. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.