Тонали: «Оборона стала надёжнее»

В своем первом после одиннадцатилетнего перерыва матча плей-офф Лиги чемпионов «Милан» переиграл с минимальным преимуществом лондонский «Тоттенхэм», однако англичане сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы. Полузащитник «Милана» Сандро Тонали считает, что залогом успеха стал прогресс в защите, где «Милан» отныне играет в три центральных защитника.

- Матч прошел именно так, как мы ожидали и хотели. Надо всегда играть с такой интенсивностью. Можно было допустить какие-то технические ошибки, но надо было выложиться на поле, что и было сделано. Жаль, что Шарль и Малик не забили в конце, счет мог быть крупнее, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.