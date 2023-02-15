Пиоли – о победе над «Тоттенхэмом»: «Милан» мог забить больше»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

Действующие чемпионы Италии открыли счёт в домашней встрече уже на седьмой минуте, сумев затем удержать преимущество.

«Как мы и ожидали, сегодня было непросто. Мы сыграли хорошо, но понимаем, насколько сложной обещает быть ответный матч. Сегодня нам удалось выполнить свой план на игру, чем я очень доволен.

Думаю, мы могли забить больше, хотя «Тоттенхэм», конечно, тоже доставлял нам трудности. Сегодняшний успех – только первый шаг. В Англии будет сложнее», – заявил в послематчевом интервью Mediaset главный тренер «россонери».