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Удивительная традиция «Милана» - клуб никогда не проигрывал в кубковом матче в день святого Валентина

15 Февраля 2023 • 07:13 Комментировать
Милан
1:0
Тоттенхэм
окончен

Итальянский «Милан» успешно выступил в первом матче в рамках противостояния с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол Браима Диаса позволил команде Стефано Пиоли отпраздновать победу. И случилось это 14 февраля - в весьма почитаемый на Западе день святого Валентина.

Удивительно, но у «Милана» складывается традиция - не проигрывать в этот день, если речь о кубковом состязании. А победа над «Тоттенхэмом» - уже третий подобный случай. В 1990 году на 14 февраля выпал матч Кубка Италии против«Наполи», в том сезоне ставшего чемпионом страны - и «Милан» выиграл со счетом 3:1.

А в сезоне 2000/2001 «Милан» Альберто Дзаккерони сыграл в этот день вничью с «ПСЖ» во втором групповом раунде Лиги чемпионов, что, в принципе, также приравнивалось в то время к кубковому раунду. Вскоре после этого Дзаккерони, однако, уволили. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Наполи
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