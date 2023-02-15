Удивительная традиция «Милана» - клуб никогда не проигрывал в кубковом матче в день святого Валентина

Итальянский «Милан» успешно выступил в первом матче в рамках противостояния с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол Браима Диаса позволил команде Стефано Пиоли отпраздновать победу. И случилось это 14 февраля - в весьма почитаемый на Западе день святого Валентина.

Удивительно, но у «Милана» складывается традиция - не проигрывать в этот день, если речь о кубковом состязании. А победа над «Тоттенхэмом» - уже третий подобный случай. В 1990 году на 14 февраля выпал матч Кубка Италии против«Наполи», в том сезоне ставшего чемпионом страны - и «Милан» выиграл со счетом 3:1.

А в сезоне 2000/2001 «Милан» Альберто Дзаккерони сыграл в этот день вничью с «ПСЖ» во втором групповом раунде Лиги чемпионов, что, в принципе, также приравнивалось в то время к кубковому раунду. Вскоре после этого Дзаккерони, однако, уволили.