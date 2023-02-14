Сон Хынмин повторил рекорд Пак Чжи Суна по матчам в ЛЧ

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сегодня сыграет свой 54-й матч в Лиге чемпионов. Тем самым он повторит рекорд другого знаменитого корейца – Пак Джи Суна. Теперь оба корейских игрока возглавляют рейтинг азиатских футболистов по количеству сыгранных матчей в ЛЧ.

Напомним, «Милан» и «Тоттенхэм» уже огласили составы на очную встречу на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Не пропустите самые интересные события матча в трансляции от портала Liveresult.