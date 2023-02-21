Костакурта мечтает об итальянском финале Лиги чемпионов

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта, проведший в клубе всю свою карьеру, считает достаточно убедительными последние выступления клуба, в частности, в первой игре в рамках 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

- «Милан» уже показал свои качества в игре против «Тоттенхэма». Я хотел бы увидеть итальянский финал Лиги чемпионов. Может, потому что я единственный игрок, который сыграл и в полуфинале, и в финале Лиги чемпионов против другой итальянской команды, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Напомним, что Костакурта выступал за «Милан» с 1986 по 2007 год.